Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Lkw verliert Ladung - stundenlange Sperrung am Autobahndreieck Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.04.2023, in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 19.00 Uhr, war am Autobahndreieck Weil am Rhein der Auffahrtast von der A 98 auf die A 5 in Richtung Weil am Rhein gesperrt. In der Kurve des Auffahrtastes verlor ein 40-jähriger Lkw-Fahrer Teile seiner Ladung, da diese nicht ordnungsgemäß gesichert war. Insgesamt fielen vier Aluminiumblöcke à 2 Tonnen Gewicht von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Durch die heruntergefallene Ladung wurde auch die Schutzplanke beschädigt. Zur Bergung der Ladung, Wiederherstellung der Ladungssicherheit und zur Fahrbahnreinigung wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die Autobahnmeisterei richtete eine Umleitung auf die Nordfahrbahn der Autobahn A 5 ein. Kurz vor 19.00 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell