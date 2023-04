Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230413 - 0423 Frankfurt - Innenstadt

Ostend: Einbrecherduo scheitert zweimal - Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 18-Jährige brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. April 2023) im Ostend in ein Wettbüro ein und erbeuteten aus diesem Bargeld. Die beiden jungen Männer ergriffen nach der Tat die Flucht, konnten aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Offenbar hatten sie es zuvor auch bei einem Geschäft in der Innenstadt versucht, scheiterten dabei jedoch an einer Glasscheibe.

Gegen 04:20 Uhr meldete ein aufgeschreckter Anwohner der Zobelstraße, dass zwei Einbrecher in ein Wettbüro einbrechen würden. Umgehend verlegten mehrere Polizeistreifen zu der gemeldeten Anschrift. Vor Ort entdeckten Beamte zwei Personen, die sich in geduckter Haltung hinter den dort geparkten Fahrzeugen versteckten. Beim Anblick der Polizei nahmen beide sofort ihre Beine in die Hand und ergriffen in Richtung Zoo die Flucht. Die nacheilenden Beamten holten sie nach einer kurzen Verfolgung ein und nahmen sie mit der Unterstützung einer weiteren Streife fest. Die beiden erst 18-Jährigen kamen zunächst auf ein Polizeirevier. Bei ihrer Durchsuchung konnte dann auch das Diebesgut von über 3000 Euro aufgefunden und sicherstellt werden. Zudem führte einer der Festgenommenen noch eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Bereits um 04:00 Uhr ereignete sich in der Lange Straße ein Einbruchsversuch an einem Kiosk, bei dem zwei junge Männer versuchten, mit einem Stein eine Scheibe einzuwerfen, was ein Zeuge beobachtete. Dabei scheiterten sie jedoch an einem weiteren Glas und suchten schnell das Weite. Mutmaßlich kommen für diese Tat ebenfalls die beiden 18-Jährigen in Betracht.

Sie wurden im Anschluss vom Revier in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Die zwei Wohnsitzlosen sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell