POL-HI: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter suchten zwischen dem 27.12.2022, 11:00 Uhr, und dem 28.12.2022, 11:20 Uhr den rückwärtigen Bereich des Pfarrbüros in der Händelstraße in Hildesheim auf. Anschließend versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch missglückte. Daraufhin schlugen die Täter die Scheibe ein, kletterten in die Büroräume und suchten nach Diebesgut. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob und was gestohlen wurde. ...

