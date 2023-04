Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperliche Auseinandersetzung im Rebgartenweg - Polizei sucht nachträglich drei Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 17.04.2023, soll kurz nach 21.00 Uhr, im Rebgartenweg, im Bereich des Treppenaufganges zum Heinrich-Haas-Weg, ein 39-jähriger Mann von zwei Männern, im Alter von 28 und 31 Jahren, attackiert worden sein. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Weil am Rhein drei Zeugen, welche dem 39-jährigen Mann zur Hilfe eilten. Zwei Personen sollen die Beteiligten getrennt haben und eine weitere Person sei mit einem Fahrrad dazugekommen. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun diese Zeugen. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 erreichbar.

