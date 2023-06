Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Bahnhofstraße ein. Über die Notausgangstür gelangten sie in das Gebäude und machten sich in der Schulküche zu schaffen. Ein Geschirrspüler stand zum Abtransport bereit, wurde schließlich aber nicht mitgenommen. Ob die Täter Beute gemacht haben steht noch nicht fest. Hinweise liegen nicht vor.

Dorsten:

Auf der Bismarckstraße wurde am Samstag - zwischen Mitternacht und dem späten Vormittag - in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen nach bisherigen Erkenntnissen die Balkontür ein und erbeuteten aus der Wohnung im Erdgeschoss zwei Laptops, zwei Handys sowie Bargeld.

Am Samstagnachmittag sind unbekannte Täter in eine Wohnung am Westwall eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und nahmen Schmuck sowie ein Portemonnaie (mit persönlichen Dokumenten) mit. Der Einbruch muss zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr passiert sein.

Gladbeck:

Auf der Schwechater Straße kletterten unbekannte Täter am Freitagnachmittag auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Dort hebelten sie die Balkontür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Es wurden diverse Schränke durchwühlt. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

In der Nacht auf Montag, gegen 2.40 Uhr, wurde in ein Geschäft auf der Feldhauser Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam eine Holztür auf und durchwühlten dann Regale. Nach ersten Erkenntnissen wurden Tabakwaren gestohlen. Zeugen konnten sehen, wie die mutmaßlichen Täter mit einem silbernen Audi (Pkw) flüchteten.

Herten:

Im Dahl wurde in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten an der Terrasse ein Fenster auf. Im Inneren wurden die beiden Schlafräume im Obergeschoss durchsucht. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor. Der Einbruch ist vermutlich zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend passiert.

Recklinghausen:

Auf der Castroper Straße wurde am Freitag - zur Tageszeit - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt durch die Wohnungstür und durchsuchten anschließend Schränke in verschiedenen Räumen. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte in den Klassenraum einer Schule an der Hunsrückstraße. Der Einbruch passierte am vergangenen Wochenende. Die Täter nahmen einen Beamer mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell