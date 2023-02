POL-COE: Dülmen/ Nach Körperverletzung: Fahndung mit Bildern

Coesfeld (ots) - Am Westring haben Unbekannte versucht, in eine Praxis einzubrechen. Zwischen 18.10 Uhr am Donnerstag (09.02.23) und 8.10 Uhr am Freitag (10.02.23) gelang es den Tätern nicht, eine Türe aufzuhebeln. Anders verhält es sich in der Bulderner Bauerschaft Limbergen. Dort hebelten Einbrecher die Türe zu einer Garage auf und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Donnerstag ...

