Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lehmhegge/ Nachtragsmeldung: Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 49766236

Unbekannte haben am Dienstag (07.02.23) einen grauen VW Golf auf einem Pendlerparkplatz an der Rauschenburg aufgebrochen. Ein Zeuge meldete sich nun bei der Polizei, der Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben konnte. Er sah am Tatort einen Mann, der etwa 1,80 Meter groß, 20-25 Jahre alt, sportlich-schlank ist. Er trug einen orangefarbenen Pullover, eine helle Jeans und hat kurze schwarze Haare. Er stieg in einen dunkelblauen 3er oder 5er BMW in sportlichem Design. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Ursprungsmeldung:

An der Straße Lehmhegge haben Unbekannte am Dienstag (07.02.23) einen grauen VW Golf aufgebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr stand das Auto auf dem Pendlerparkplatz an der Rauschenburg. Die Täter schlugen die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite ein. Sie flüchteten mit einer Einkaufstüte sowie zwei Geldbörsen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell