Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lähden (ots)

Zwischen dem 14. und 19. April kam es in Lähden in der Straße Essenbeel zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine GPS Antenne von einem Traktor. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In der Nacht vom 18. auf den 19. April kam es in der Lahner Straße ebenfalls zu einem Diebstahl. Dabei haben unbekannte Täter die GPS-Antenne und das dazugehörige Display eines Traktors entwendet. Der Schaden wird hier auf etwa 6300 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

