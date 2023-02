BPOL-BadBentheim: Verlobte zahlt Geldstrafe ihres Partners

Berne/Elsfleth (ots) - Missglückte Baumfällungsarbeiten haben auf der Bahnstrecke Elsfleth - Berne einen Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst. Eine NordWestBahn musste eine Schnellbremsung einleiten. Die Situation ereignete sich gegen 13:15 Uhr mittags in Höhe des Bahnüberganges Bettingbührener Straße in Berne in Richtung Elsfleth. Nach bisherigen ...

