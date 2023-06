Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher soll am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr am Berliner Platz mit einem kleinen Messer rumgespielt haben. Dabei schätzte er die Distanz zu einer 15-Jährigen aus Bottrop falsch ein und verletzte sie leicht. Die Jugendliche in einem Krankenhaus behandelt.

Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 14 Jahre alt, ca. 1,65m groß, dunkles Basecap, rotes T-Shirt,

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

