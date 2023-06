Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - zwei Männer geschlagen und bestohlen

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer sollen einem 47-jährigen Recklinghäuser ein mitgeführtes E-Bike und ein Mobiltelefon geraubt haben. Der 47-Jährige war am Freitagabend kurz vor Mitternacht im Bereich des Europaplatzes unterwegs. Hier soll er von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden sein - anschließend nahmen die beiden das Fahrrad und das Mobiltelefon mit. Der Recklinghäuser wurde leicht verletzt - eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Personenbeschreibung: beide männlich und dunkel gekleidet - eine weitere Beschreibung liegt nicht vor

Bereits um 21:30 Uhr am Freitagabend schlugen und traten vier unbekannte Männer am Europaplatz auf einen 34-Jährigen aus Recklinghausen ein. Zuvor soll es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen sein. Die Täter nahmen das Mobiltelefon und die Gürteltasche des 34-Jährigen mit. Anschließend flüchteten sie in Richtung Dortmunder Straße. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schwarze lockige Haare, krumme Zähne Tatverdächtige 2-4: männlich, 19-24 Jahre alt, weiße T-Shirts und kurze Hosen

Hinweise zu den Delikten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

