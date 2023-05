Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad-Kontrollen in Balve

Balve (ots)

Polizeibeamte waren gestern in Volkringhausen und Langenholthausen unterwegs. Dort führten sie Geschwindigkeitsmessungen und technische Kontrollen von Motorradfahrern durch. Die Kontrollstrecken liegen an der Durchfahrtsstrecke zur Sorpe. Aufgrund der bisweilen guten Wetterlage waren viele Auto- und Motorradfahrer unterwegs.

An der Sunderner Straße in Langenholthausen wurden 2001 Fahrzeuge gemessen (287 Kräder). Es fielen 122 Verwarnungsgelder an (davon 4 Kräder). 28 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (4) mussten vorgelegt werden. Hinzu kam eine Anzeige gegen einen LKW-Fahrer wegen schlechter Ladungssicherung.

An der Mendener Straße (B515) in Volkringhausen wurden 3266 Fahrzeuge gemessen (340). 77 Verkehrsteilnehmer erwarten Verwarnungsgelder (7 Kräder). Fünf Autofahrer wurden angezeigt (0). Zwei Autofahrer und zwei Motorradfahrer hatten unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen. Sie erwartet jeweils Anzeigen bzw. Verwarnungsgelder.

In Oberrödinghausen war zudem ein Team der Verkehrsunfallprävention eingesetzt. Im lockeren Gespräch machten die Beamtinnen und Beamten auf die besonderen Gefahren beim Motorradfahren aufmerksam.

Gleichgelagerte Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell