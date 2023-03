Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomaten gesprengt

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:55 Uhr kam es in Pößneck in der Straße Mittelweg auf Höhe der Hausnummer 18 zu einem lauten Knall. Mehrere Notrufe erreichten Polizei, dass soeben der dortige Zigarettenautomat gesprengt wurde. Die Anrufer beschrieben zwei unbekannte Täter, welche sich fußläufig entfernten. Die Täter konnten eine nicht genau bekannte Menge Bargeld und Zigaretten stehlen. Die Polizei fahndete nach den Tätern ohne diesen Habhaft zu werden. Zur Personenbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass einer der Tathandelnden eine helle und der andere eine dunkle Jacke trug. Der Automat wurde durch die Sprengung völlig zerstört.

In den frühen Morgenstunden wurde am heutigen Tage gegen 00:45 Uhr ein weiterer Zigarettenautomat entdeckt, der Spuren einer versuchten Detonation aufwies. Dieser Automat befindet sich in Pößneck in der Neustädter Straße auf Höhe der Hausnummer 30. Dort führte die Explosion jedoch nicht zum Erfolg, sodass der Automat weiterhin intakt und betriebsfähig ist. Durch die Polizei konnten vor Ort Rückstände eines Böllers gesichert werden.

Zeugen, welche Angaben zu einem der beiden Sachverhalte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

