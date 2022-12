Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchdiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmittag, 01.12.2022, bis zum darauffolgenden Freitagmorgen, 02.12.2022, kam es in Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Emilienstraße. Die Täter machten sich hierbei an einer rückwärtigen Kellertür zu schaffen und gelangten so in das Anwesen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell