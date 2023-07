POL-PDWO: Zwei Schockanrufe gescheitert

Hamm am Rhein (ots) - Anlässlich der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung in Hamm wurde durch die Polizei Worms mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik von Donnerstag bis Sonntag der An- und Abreiseverkehr kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 358 Fahrzeuge eine Kontrolle unterzogen. Gegen 3 Fahrzeugführer wurden Ordnunsgwidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem Fall wegen dem Einfluss ...

mehr