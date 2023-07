POL-PDWO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 19-jährige und ihr Kind wohlauf

Worms (ots) - Ein 83-jähriger Wormser wurde am gestrigen Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten im Stadtteil Neuhausen bei dem späteren Geschädigten und gaben an, die Rohrleitungen in dessen Wohnung überprüfen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich eine entsprechende Firma in dem Mehrfamilienhaus tätig, so dass die beiden Männer zunächst keinen Verdacht erregten. Gemeinsam begaben sie sich mit dem ...

mehr