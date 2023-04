Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Contwig (ots)

Am frühen Morgen des 30.04.2023 gegen 01:45 Uhr kam es in der Pirmasenser Straße zu einer Verkehrskontrolle eines 57jährigen Verkehrsteilnehmers. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33mg pro Liter, was in etwa einem Wert von 0,66 Promille entspricht. Den Betroffenen erwartet im Ordnungswidrigkeitenverfahren einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell