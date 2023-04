Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.04.2023, 22:30 Uhr - 29.04.2023, 00:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Bleicherstraße SV: in o. g. Zeitraum wird durch einen unbekannteren Täter der linke Außenspiegel eines blauen Suzuki, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte, aus seiner Verankerung gerissen. Am Außenspiegel sowie am PKW entstand Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell