Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220915.4 Itzehoe: Diebstahl eines Starkstromkabels

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 6 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Baufirma, dass auf der Baustelle in der Viktoriastraße circa 15 Meter Kupferkabel entwendet wurden. Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstag um 18 Uhr und Mittwoch um 6 Uhr in das vollständig eingezäunte Baustellengelände, trennten das Stromkabel von einem Stromaggregat und kappten es. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

