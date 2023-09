Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerer Verkehrsunfall auf B41

B41 Abfahrt Steinhardt (ots)

Am Abend des 03.09.2023 ereignete sich gegen 21:42 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B41 auf Höhe der Abfahrt Steinhardt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 46-jährige alleinbeteiligte Fahrer eines BMWs die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, als dieser vermutlich aufgrund Alkoholgenusses auf Höhe der Abfahrt Steinhardt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug über eine Strecke von mehreren hundert Metern mehrfach in einem angrenzenden Waldstück, bis es auf dem Dach zum Stillstand kam. Der PKW-Fahrer konnte sich eigenständig aus dem totalbeschädigten Fahrzeugwrack befreien, er erlitt wie durch ein Wunder keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Unfallverursacher wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weiter wurde dessen Führerschein an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übermittelt.

