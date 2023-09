Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: E-Bike-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Transporter; Zeugen gesucht!

Staudernheim (ots)

Am Montag, den 11.09.2023 kam es gegen 15:30 Uhr in der Sobernheimer Straße (L234) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein älterer Mann mit seinem E-Bike auf der Dammstraße in Richtung Sobernheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah der E-Bike-Fahrer den von links kommenden Mercedes Sprinter und fuhr diesem in die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der 26-jährige Fahrer des Mercedes die Polizei verständigte, entfernte sich der E-Bike-Fahrer, ohne vorher die nötigen Daten zu hinterlassen, in unbekannte Richtung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

