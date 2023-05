Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der A6 mit drei beteiligten Fahrzeugen

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6 (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es um kurz vor 1 Uhr zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 18-jährige Fahrer eines Alfa-Romeo, der auf der linken Spur in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf regennasser Fahrbahn geriet er ins Schleudern und fährt zunächst links gegen die Betonleitwand. Von dieser wurde er nach rechts abgewiesen und prallt so auf das Heck eines Kleinlasters, welcher auf der mittleren Spur fuhr. Dann kollidierte der Alf-Romeo mit der Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite, kippte auf das Dach und rutscht über alle drei Fahrstreifen hinweg bis er nach knapp 100 m zum Stehen kommt. Der Kleinlaster wiederum gerät durch die Wucht des Zusammenstoßes ebenfalls ins Schleudern. Er prallt zunächst links gegen die Betonleitwand um dann auf der rechten Spur einen Sattelzug zu touchieren. Durch die mehrfachen Kollisionen entstand ein großes Trümmerfeld, das alle drei Fahrspuren umfasste und eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn nach sich zog. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Kleinlasters blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf knapp 60.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlung hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

