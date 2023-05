Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger erbeuten rund 80.000 Euro nach Schockanruf

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr kontaktierte eine bisher unbekannte Täterin eine Seniorin per Telefon und gab an, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haftstraße zu verhindern, müsse die Frau eine Kaution von 100.000 Euro bezahlen, woraufhin die Seniorin Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich bei ihrer Bank abhob. Als die Frau mitsamt dem Bargeld an ihre Wohnung zurückkehrte, wurde sie bereits von einem unbekannten Mann erwartet, der das Bargeld anschließend in Empfang nahm. Zu einem späteren Zeitpunkt rief die unbekannte Täterin erneut bei der Seniorin an und verlangte eine weitere Bargeldsumme. Die Seniorin suchte abermals die Bankfiliale auf, um das geforderte Bargeld abzuheben und demselben Mann zu überreichen. Durch einen Zeugen wurde die verunsicherte Seniorin auf den Schwindel aufmerksam gemacht, weshalb sie Anzeige bei der Polizei erstattete.

Der unbekannte Mittäter wird wie folgt beschrieben: -ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und mit einer weißen Jacke und weißen Hose bekleidet.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen verdächtigte Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel: 06021 / 1003-0, in Verdingung zu setzen.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110 Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge an fremde Menschen zu übergeben oder an vereinbarten Orten zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Kontaktieren sie ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell