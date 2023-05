Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A 6 zwischen Walldorf und Sinsheim - Fahrzeug überschlagen - PM Nr. 2

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Witterung geriet um 00.45 Uhr der Fahrer eines Alfa Romeo auf der A6 vom Walldorfer Kreuz in Richtung Sinsheim auf der Höhe von Dielheim ins Schleudern, kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden VW Crafter, touchierte die Leitplanke und stieß daraufhin mit einem Sattelzug zusammen. Hierbei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch Zeugen und die anderen Unfallbeteiligten wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde beim Unfallgeschehen leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Unfallgegner bleiben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 EUR. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war bis 03.37 Uhr voll und bis 04.35 Uhr noch teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell