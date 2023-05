Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwochabend einen Geräteschuppen in Edingen-Neckarhausen in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine angrenzende Gaststätte über und setzte diese ebenfalls in Brand. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden Teile der Außenfassade beschädigt, wohingegen der Geräteschuppen gänzlich ausbrannte.

Die in der Gaststätte befindlichen Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro.

Noch während der Löscharbeiten gelang es den eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten den 36-jährigen Tatverdächtigen an der Einsatzstelle vorläufig festzunehmen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagmittag der Haft -und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung gegen den 36-Jährigen erließ. Dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

