POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Gestohlener Hydrant -Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Speyerer Straße zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer, wurde ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 34-jährige Seat-Fahrerin befuhr die rechte Fahrbahn der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Montpellierbrücke. Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr parallel den baulich ...

mehr