Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge mutwillig zerkratzt - Zeugenaufruf

Schwetzingen/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen dem 29.04.2023 und dem 10.05.2023 wurden im Bereich Schwetzingen und Plankstadt mutwillig mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt.

Am 29.04.2023 wurde zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in Schwetzingen in der Marstallstraße, Höhe der Hausnummer 49, mutwillig am Heck, der Fahrerseite und am linken Kotflügel zerkratzt. Ein Täter ist bislang nicht bekannt.

Nur einen Tag später wurde ebenfalls in Schwetzingen zwischen dem 30.04.2023, 17.00 Uhr, und dem 01.05.2023, 10.00 Uhr, ein Opel in der Schubertstraße mutwillig zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch hier ist der Täter bislang unbekannt.

Zuletzt wurde am Mittwoch, den 10.05.2023, zwischen 15.40 Uhr und 16.30 Uhr ein Fahrzeug in Plankstadt im Brühler Weg Höhe der Hausnummer 99 zerkratzt. Hierbei entstanden mittels eines unbekannten Werkzeugs tiefe Kratzer über die gesamte Beifahrerseite. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzigen zu melden, unter: 06202-2880.

