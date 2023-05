Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Speyerer Straße zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer, wurde ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 34-jährige Seat-Fahrerin befuhr die rechte Fahrbahn der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Montpellierbrücke. Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr parallel den baulich getrennten Radweg. Als die Seat-Fahrerin in die Rudolf-Diesel-Straße einbog, übersah sie den heranfahrenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht, musste medizinisch jedoch nicht versorgt werden. Es entstand ein geringer Sachschaden in dreistelliger Höhe .

