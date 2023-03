POL-VIE: Viersen: Zimmerbrand im Altenheim - Brandursache ermittelt

Viersen (ots) - Am Freitagabend, um 19:45 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Radfahrer aus Viersen auf der Kanalstraße in Viersen über einen Ast auf dem Radweg und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrrad. Er stürzte auf den Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. /cb (238) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

