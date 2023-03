POL-VIE: Viersen: 7-jähriger Junge auf dem Rad von Auto angefahren - Junge leicht verletzt

Kreis Viersen (ots) - Am Sonntag, den 12.03.2023, kam es gegen 07:20h Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Altenheim an der Flämischen Allee. Der Rettungsdienst versorgte eine schwerverletzte Person und fünf weitere Menschen mit Schock und Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Der schwerverletzte 62-jährige Viersener erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf, diese dauern an./ KH (235) ...

