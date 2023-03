POL-VIE: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Quad leicht verletzt

Brüggen-Born (ots) - Vermutlich bereits in der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Boisheimer Straße in Brüggen-Born. Am späten Freitagabend hatte der 59-jährige Besitzer zweier nebeneinanderliegender Einfamilienhäuser zunächst Geräusche aus seiner Garage gehört, sich jedoch nichts dabei gedacht. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass aus dieser unverschlossenen ...

mehr