Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Brüggen-Born (ots)

Vermutlich bereits in der Nacht zu Samstag kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Boisheimer Straße in Brüggen-Born. Am späten Freitagabend hatte der 59-jährige Besitzer zweier nebeneinanderliegender Einfamilienhäuser zunächst Geräusche aus seiner Garage gehört, sich jedoch nichts dabei gedacht. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass aus dieser unverschlossenen Garage seines Hauses Werkzeug entwendet worden war. Anhand von Spuren des Täters war zu erkennen, dass dieser vermutlich anschließend über einen Zaun auf das Nachbargrundstück gelangt war, welches ebenfalls dem geschädigten Brüggener gehört. Auf diesem Grundstück befinden sich ein leerstehendes Einfamilienhaus, sowie ein Gartenschuppen. Der bislang unbekannte Täter brach zunächst vermutlich in den Schuppen ein, entwendete auch dort Werkzeug, mit welchem er schließlich in das Haus einbrach. Der Umfang des möglichen Diebesgutes ist noch nicht abschließend geklärt. Sollten sie am späten Freitagabend oder in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges im Bereich der Boisheimer Straße festgestellt haben, melden sie dies bitte der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0./ Ren (233)

