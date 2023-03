Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230311 Einbruch in ein Modelleisenbahngeschäft in Dülken - Zeugen gesucht

Dülken (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 11.03.2023 brach ein unbekannter Täter gegen 02:15 Uhr in das Modelleisenbahngeschäft auf der Viersener Straße in Dülken ein. Der männliche Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäftes ein, griff von der Straße aus in die Auslage des Schaufensters und entwendete von dort diverse Gegenstände des Fachgeschäftes. Durch die Inhaber des Geschäftes, welche zum Tatzeitpunkt in dem Haus schliefen, wurde er vermutlich an der weiteren Tatausführung gestört und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann im geschätzten Alter von 30 Jahren handeln. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0/mg (231)

