POL-VIE: Auf Grün folgt Schwarz - haben Sie schon ein neues Versicherungskennzeichen?

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Am Mittwochmorgen ist eine Radfahrerin in Elmpt an der Kreuzung Hauptstraße/Mönchengladbacher Straße/Goethestraße/An der Beek mit einem Auto zusammengestoßen. Die 41-Jährige aus Niederkrüchten hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. Gegen 7.15 Uhr war ein 28-Jähriger aus Echt-Susteren in den Niederlanden von der Hauptstraße aus ...

