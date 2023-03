Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Mittwochmorgen ist eine Radfahrerin in Elmpt an der Kreuzung Hauptstraße/Mönchengladbacher Straße/Goethestraße/An der Beek mit einem Auto zusammengestoßen. Die 41-Jährige aus Niederkrüchten hat sich bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 7.15 Uhr war ein 28-Jähriger aus Echt-Susteren in den Niederlanden von der Hauptstraße aus kommend geradeaus über die Kreuzung auf die Straße An der Beek gefahren. Kurz hinter der Kreuzung hatte die 41-Jährige auf ihrem Rad fahrend die Straße an der Beek überquert und war mit dem Auto zusammengeprallt. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, Fahrrad und Auto wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. /hei (225)

