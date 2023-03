POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Dieselklau aus Bagger

Viersen-Rahser (ots) - Am 06.03.2023 hat es gegen 07.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Rahserstraße in Rahser gegeben. Eine 23-jährige Viersenerin beabsichtigte zu Fuß die Straße zu queren. Beim Herantreten an die Straße wurde die 23-Jährige von einem von links kommenden Pkw erfasst. Hierdurch stürzte die Viersenerin auf die Motorhaube und anschließend ...

