Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfall zwischen Fahrrad und Pkw - 23-Jährige leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 07.03.2023 hat es gegen 07.30 Uhr auf dem Fenland-Ring / Mühlenstraße in Lobberich einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 55-jähriger Nettetaler befuhr mit seinem Pkw die Mühlenstraße und beabsichtigte nach rechts auf den Fenland-Ring abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute der 55-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einer 23-jährigen Radfahrerin. Die Nettetalerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg des Fenland-Rings in Fahrtrichtung Breyell. Auf Grund der Kollision stürzte die 23-Jährige und wurde leicht verletzt in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. / AM (224)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell