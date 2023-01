Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrer

Heidelberg (ots)

Im Neuenheimer Feld kam es am Mittwoch gegen 07:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 42-jährigen BMW-Fahrer und einem 37-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Letzterer befuhr den parallel zur Straße verlaufenden Radweg als der Fahrer des BMW nach rechts in eine Einmündung abbog und dabei den E-Scooter übersah. Der Fahrer des E-Scooters konnte sich über den Pkw abrollen und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 800 EUR, der E-Scooter war auf Grund einer verbogenen und damit blockierenden Scheibenbremse nicht mehr fahrbereit.

