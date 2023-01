Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Betrüger in mehreren Fällen über WhatsApp erfolgreich

Mannheim (ots)

In Sinsheim, Mannheim und Walldorf waren unbekannte Betrüger erneut über Whatsapp erfolgreich. In allen Fällen gaben diese sich als ein Kind der Geschädigten aus, deren Mobiltelefon kaputt sei, weshalb sie unter einer neuen Telefonnummer via Textnachricht Kontakt aufnehmen würden. Anschließend baten sie über WhatsApp um finanzielle Hilfe, da sie Rechnungen nicht bezahlen könnten. Nachdem der Betrug aufflog erstatten die Geschädigten Anzeige auf den jeweilig zuständigen Polizeirevieren. Weiterführende Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei getätigt. In allen drei Fällen entstand zusammen ein Schaden von mehr als 10.000 EUR.

Weitere Informationen wie sie sich und ihre Verwandten schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell