Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Witterungsbedingte Unfälle gingen weitgehend glimpfich aus

Kreis Viersen (ots)

Zunächst hatte der Schnee auf den Straßen im Kreis Viersen noch harmlos ausgesehen. Die Verkehrsteilnehmenden schienen gut auf die kurzzeitige Rückkehr des Winters eingestellt zu sein. In der Hochphase der weißen Flocken krachte es dann aber doch. Die Polizei wurde zwischen 8.20 und 11 Uhr zu acht witterungsbedingten Unfällen gerufen - drei in Willich, zwei in Viersen, jeweils einer in Grefrath, Tönisvorst und Kempen.

Auf der Krefelder Straße in Willich wurde ein Mensch um 8.20 Uhr leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschaden.

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Bussen am Busbahnhof in Viersen entstand um kurz vor 10 Uhr nur leichter Sachschaden. Auf dem Parkplatz am Berufskolleg Willich blieb es zeitgleich auch bei verbeultem Blech. Der nächste Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr in Dülken an der Kreuzung Venloer Straße/Bücklersstraße. Exakt zur gleichen Zeit krachte es auch in St. Tönis an der Krefelder Straße.

Gegen 10.50 Uhr wurde die Polizei dann zur Neusser Straße nach Willich gerufen. Wenige Minuten später rutschte auf der Hülser Straße in Kempen ein Lkw von der Straße. Hier war die B509 später zur Bergung des Fahrzeugs für gut eine halbe Stunde gesperrt. Bevor der Schneefall nachließ, rutschte dann in Grefrath an der Mülhausener Straße um kurz vor elf Uhr noch ein Streufahrzeug gegen eine Mauer. /hei (226)

