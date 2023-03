Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw-Fahrer fährt Radfahrer an - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Kempener mit seinem Auto einen 39-jährigen Radfahrer aus Kempen an der Einmündung Oedter Straße und Königsberger Straße an. Der Radfahrer fuhr in Richtung Kempen und überquerte die Königsberger Straße auf dem Radweg. Dieser ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Der 82-Jährige bog von der Oedter Straße nach rechts in die Königsberger Straße ab. Dabei nahm er dem entgegenkommenden Radfahrer und fährt diesen an. Der 39-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /cb (229)

