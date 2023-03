Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 16-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, raubte eine unbekannte Person einem 16-jährigen Niederkrüchtener in Viersen am Rathausmarkt sowohl seine Schuhe als auch seinen Rucksack. Im Bereich des dortigen Cafés "Mokka" sprach ein Unbekannter den 16-Jährigen auf seine Schuhe und den Rucksack an. Er forderte den Jugendlichen auf, ihm beides zu übergeben. Währenddessen kamen weitere Personen dazu. Der Niederkrüchtener zog aus Angst die Schuhe aus und gab sie gemeinsam mit dem Rucksack dem Unbekannten. Die Personengruppe rannte anschließend in unbekannte Richtung weg.

Den Unbekannten beschreibt der 16-Jährige als männlich, ca. 16-Jahre, 175-180 cm groß, schlank und mit südländischem Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Steppjacke.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Haben Sie den Vorfall beobachtet? Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (230)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell