Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230311 Einbruch in einen Bauernhof in Niederkrüchten - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots)

Am Samstag, 11.03.23 brachen drei unbekannte Täter gegen 00:40 Uhr in den Verkaufsraum eines BIO-Bauernhofes auf der Straße "Dam" in 41372 Niederkrüchten ein. Hier machten sie sich unter anderem an einer Geldkassette und einem kleinen Tresor zu schaffen. Sie entwendeten Bargeld und einen Rucksack und entfernten sich in unbekannte Richtung. Alle waren dunkel gekleidet und trugen Jacken oder Pullover mit Kapuzen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0/mg (232)

