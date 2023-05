Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg: 31-jähriger Mann und 25-jähriger Mann wegen bandenmäßigem unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Mannheim/Heidelberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

31-jähriger Mann und 25-jähriger Mann wegen bandenmäßigem unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen und einen 25-Jährigen erlassen. Die beiden Männer stehen im dringenden Tatverdacht, gemeinsam unerlaubt Handel mit Kokain in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg konnten die beiden dringend tatverdächtigen Männer am 08.05.2023 im Stadtteil Heidelberg-Wieblingen festgenommen werden.

Im Rahmen der Festnahme konnten bei einem der beiden Männer mehrere hundert Gramm Kokain in einem mitgeführten Rucksack festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in Heidelberg sowie eines Bankschließfaches in einer Mannheimer Bank, konnten weitere Mengen Kokain von über einem Kilogramm aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die Tatverdächtigen aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim wurde der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurden die Beschuldigten in getrennte Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell