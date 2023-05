Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K 4200 - Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Verunfalltes Motorrad gerät in Brand, PM 1

K 4200-Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr verlor ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Neckargemünder Straße (K4200) zwischen Rainbach und Dilsberg die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in Folge. Unmittelbar danach fing das Motorrad Feuer. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die Straße für kurze Zeit voll gesperrt. Nach den Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Straße um 08:20 Uhr wieder freigegeben werden. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Über das Schadensbild kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

