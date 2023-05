Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit Auto gegen Hauswand - Fahrerin leicht verletzt

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam am Donnerstag, kurz nach 14:30 Uhr, eine 58-jährige Fiat-Fahrerin in der Altneudorfer Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert seitlich mit einer Hauswand. An der Fassade entstand ein langer Streifschaden, am Fiat ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 58-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache ein. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

