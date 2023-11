Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine mit 100 Passagieren besetzte Straßenbahn hat am Wochenende mehrere Gegenstände überfahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Auf der Fahrt von Rheinau nach Neckarau erfasste am Samstagnachmittag (25. November 2023) eine Straßenbahn der Linie S9 mehrere Gegenstände, die auf den Schienen auflagen. Zum Zeitpunkt der Kollision hatte die Straßenbahn eine Geschwindigkeit von etwa 130 km/h. Im Zug befanden sich 100 Passagiere, zu Verletzungen der Reisenden kam es nicht. Ersten Informationen zufolge entstand am Schienenfahrzeug ein geringer Sachschaden. Am Fahrweg kam es nach bisherigem Stand zu keinen Beschädigungen.

Nach der Unfallaufnahme durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und gibt folgenden Hinweis: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine oder Teile der Hindernisse gefährden Täter nicht nur sich selbst erheblich, sondern auch Zugpassagiere, wartende Reisende und sonstige Unbeteiligte.

Zeugen, welche sachdienliche Informationen zum Tathergang oder dessen Hintergründen geben können, werden gebeten, sich unter 0721 / 12016 - 0 mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell