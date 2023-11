Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Einen, mit Haftbefehl gesuchten, 36-Jährigen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof fest.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Samstagnachmittag (25.November 2023) am Karlsruher Hauptbahnhof. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorliegen. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 715,50 Euro bezahlen und hierdurch die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden.

