Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrrad auf dem LKW-Parkplatz der Firma Profine gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 03:00 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter ein schwarzes Mountain-Bike, das möglicherweise ungesichert auf dem Fahrradabstellplatz auf dem LKW-Parkplatz der Firma Profine abgestellt war. Ein Mitarbeiter des Werkschutzes entdeckte die beiden Männer während der Tatausführung und nahm die Verfolgung auf. Die Täter flohen über die Zweibrücker Straße und bogen dann nach rechts in die Straße "Auf der Kling" ab, dann weiter bergab in Richtung Wald. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Werkschutzmitarbeiter die Verfolgung abbrechen.

Täterbeschreibungen: Täter 1: Europäischer Phänotyp, rotbraune Haare, etwa 1,80 - 1,85 m groß, geschätztes Alter von 35-40 Jahren.

Täter 2 mit dem Mountain-Bike: Südländischer Phänotyp mit schwarzer Wollmütze.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

