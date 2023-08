Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Mit über zwei Promille Unfall gebaut (13.08.2023)

Trossingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Landesstraße 429 einen Unfall mit mehreren tausend Euro Blechschaden gebaut. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Citroen Berlingo auf der L 429 von Schura in Richtung Trossingen. In einer Rechtskurve geriet der Mann zu weit nach rechts, fuhr auf dem Grünstreifen entlang, ehe er seinen Wagen übersteuerte und nach links von der Straße abkam, wo sich der Wagen auf der dortigen Böschung überschlug und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der 52-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Um den nicht mehr fahrbereiten Berlingo, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme fuhr die 35-jährige Partnerin des Citroen-Fahrers mit einem Fahrrad auf dem Radweg entlang der 429 an die Unfallstelle. Bei einem Gespräch mit der Frau bemerkten die Polizisten auch bei ihr Alkoholgeruch. Ein Test mit einem Ergebnis von beinahe 2,5 Promille bestätigte den Verdacht der Beamten. Die 35-jährige Radfahrerin musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Beide müssen sich nun wegen der begangenen Trunkenheitsfahrten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell